Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato a Esporte Interativo in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen:

Come valuta il rendimento di Danilo e Alex Sandro in stagione?

"Stanno facendo bene. Danilo ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori per un periodo ma ha fatto partite di buon livello. Alex Sandro sta giocando ad ottimi livelli, è tornato non in perfette condizioni dalla Nazionale ma ora sta recuperando piuttosto bene".

Quanto incidono e incideranno i tanti infortuni nella carriera di Douglas Costa?

"E' un giocatore che fino a questo momento ha fatto meno delle sue potenzialità che sono straordinarie. Può diventare una stella mondiale. E' un carriera dove ci sono stati tanti infortuni e stiamo lavorando per vedere di trovare un punto di equilibrio per evitargli gli infortuni".

Come decide chi far giocare tra Ronaldo, Higuain e Dybala?

"Facciamo un sorteggio con loro tre (ride n.d.r.). Vediamo sono tutti e tre in buone condizioni fisiche e quindi giocherà sicuramente Higuain e poi uno degli altri due magari con una staffetta".