Juventus, Sarri vuole Gabriel Jesus. Scoglio ingaggio anche se la situazione del City...

Attaccante cercasi in casa Juve. Con la possibile partenza di Gonzalo Higuain, i bianconeri devono correre ai ripari per trovare una pedina importante per il reparto offensivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il preferito di Sarri sarebbe Gabriel Jesus ma l’operazione nascerebbe già in salita in quanto l’attaccante brasiliano guadagna molto. A far sperare i dirigenti però potrebbero essere le difficoltà finanziarie in cui grava il Manchester City con il rischio anche di restare fuori dalla Champions per due stagioni.