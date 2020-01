© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport la Juventus e il Barcelona starebbero lavorando a uno scambio di giovani: in Catalogna andrebbe il centrocampista classe ‘98 Matheus Pereira, attualmente in prestito al Digione in Francia, mentre il percorso inverso sarebbe la punta centrale classe 2000 Alejandro Marques. I due giocatori si trasferirebbero a titolo definitivo e potrebbe essere la prima operazione di una sinergia fra i due club.