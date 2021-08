ufficiale dopo l'appello social, Matheus Pereira lascia il WBA e firma con l'Al Hilal

Dopo la lunga lettera scritta sui social, in cui chiedeva la cessione in Arabia, Matheus Pereira è stato oggi ufficialmente ceduto dal WBA. Il brasiliano, che aveva chiesto di partire per un'opportunità che davvero non poteva rifiutare, ha firmato oggi con il club saudita, dopo due anni passati con la maglia del West Bromwich Albion.