Juventus, Scanavino deciderà il futuro di Cherubini: cambia la filosofia del mercato

Sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino a decidere il futuro di Cherubini, che è quanto mai in bilico in vista della prossima stagione. L'idea è quella di puntare sui giovani da far crescere e magari rivendere con plusvalenze annesse. Per questo, visto che il Napoli porta avanti questa filosofia da anni, Giuntoli è il principale candidato per sostituirlo. Piace anche Massara, grande amico di Allegri e dirigente vincente nel nuovo corso del Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.