© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayern Monaco pensa a un clamoroso ritorno di Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato dalla Bild i bavaresi valutano il croato come alternativa al centravanti titolare Robert Lewandowski. 33 anni, Mandzukic è un profilo che piace oltre che per le sue qualità tecniche per conoscere già l'ambiente e per aver dimostrato con la maglia della Juventus di potersi anche adattare nel ruolo di ala. In due anni al Bayern, dal 2012 al 2014, Mandzukic ha raccolto 88 presenze segnando 48 reti.