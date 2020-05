Juventus su Pedro: mister Sarri e un appeal superiore possono favorirla rispetto alla Roma

vedi letture

La Juventus è alla finestra per Pedro Rodriguez, attaccante classe '87 attualmente in scadenza di contratto col Chelsea. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a sfidare la Roma nella corsa allo spagnolo, forti di un appeal superiore a livello di club e, soprattutto, di mister Sarri in panchina. L'attuale tecnico della Juve ha infatti allenato Pedro ai tempi dei Blues, vincendo anche grazie a lui l'Europa League del 2019, e sarebbe ben felice di tornare a lavorare con uno dei suoi pupilli a Londra.