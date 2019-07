© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sta cercando di lavorare anche in uscita e uno dei sacrificabili è sicuramente Sami Khedira. Il calciatore tedesco probabilmente lascerà i bianconeri: come raccolto da Tuttomercatoweb nei giorni scorsi, il Wolverhampton potrebbe tentare l'offensiva per il centrocampista.

Su di lui ci sono anche Arsenal e Valencia: i gunners potrebbero rafforzare il centrocampo con un calciatore d'esperienza, in grado di riportare i londinesi in Champions League. Meno probabile la pista spagnola, anche perché la Fiorentina si è inserita nelle ultime ore e potrebbe essere un'opzione interessante per il futuro del calciatore bianconero.