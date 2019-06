Juventus, testa a testa col Real per Pogba. Ma servono 150 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le parole delle scorse ore pronunciate da Paul Pogba non hanno fatto piacere ai vertici del Manchester United, spiega Tuttosport. Il francese ha aperto ufficialmente all'addio ai Red Devils e la Juventus, come noto, è fra le prime candidate nella corsa al centrocampista su cui c'è anche il Real Madrid. Il principale sponsor di Pogba nei Blancos è Zinedine Zidane, anche se per il quotidiano i pessimi rapporti di Mino Raiola con Florentino Perez potrebbero rappresentare un problema. Intanto i Red Devils non si smuovono dalla valutazione fatta nei giorni scorsi, ovvero 150 milioni di euro.