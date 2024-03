Juventus, tre a scadenza: uno va e uno resta, ma il caso spinoso è sempre Rabiot: il punto

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto sui tanti rinnovi in ponte in casa Juventus, a cominciare dai tre giocatore che sono in scadenza a giugno: ovvero Daniele Rugani, Alex Sandro e Adrien Rabiot.

Il centrale italiano è il più vicino alla firma sul prolungamento, dopo l'incontro della settimana scorsa col suo agente: le parti sono vicinissime alla firma fino al 2027, con ingaggio per il giocatore diminuito rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro netti all'anno. Discorso diverso invece per Alex Sandro che come oramai noto da tempo a giugno lascerà la maglia bianconera dopo 9 anni.

Più spinoso il capitolo Rabiot, dopo il rinnovo di un solo anno firmato l'anno scorso dal centrocampista francese: alla Continassa continuano ad aver fiducia e a credere al prolungamento, questa volta con prospettive più a lungo raggio. Tutto è inevitabilmente legato alla qualificazione Champions così come alle pretese che il giocatore avrà in sede di trattativa, considerando l'attuale stipendio da oltre 7 milioni di euro netti all'anno. La Juventus come detto ci spera e nelle prossime settimane lavorerà per limare le distanze, ben consapevole comunque dell'interesse di molte big europee per il suo parametro zero. Su tutte, il Bayern Monaco.