Juventus U23, visite mediche per tutti: nei prossimi giorni allenamenti collettivi

Ultima tornata di visite mediche per i giocatori della Juventus Under 23 che dalla prossima settimana riprenderanno gli allenamenti collettivi a Vinovo, in vista della finale di Coppa Italia di Serie C contro la Ternana. Alcuni hanno già cominciato gli allenamenti individuali negli ultimi giorni, altri sono in attesa degli esiti dei test effettuati per riprendere l’attività in piena sicurezza. Cresce anche il gruppo dei giovani della Primavera al lavoro, individualmente, al centro sportivo di Vinovo, in attesa di comprendere se il campionato riprenderà o meno, e soprattutto se ci sarà la possibilità di giocare l’ottavo di Youth League contro il Real Madrid. Alcuni di loro potrebbero essere aggregati in Seconda Squadra.