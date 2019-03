Juventus-Udinese 2-0 al 45', decide la doppietta di Kean

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il primo tempo di Juventus-Udinese. Al termine dei primi 45 minuti la Juve conduce 2-0 grazie alla doppietta di Kean.

AMPIO TURNOVER PER ALLEGRI - Come era facile ipotizzare, Allegri contro l'Udinese manda in campo le seconde linee e tiene i big a riposo: panchina per Bonucci, Chiellini, Ronaldo, Dybala e Mandzukic. In attacco dal primo minuto ci sono Kean e Bernardeschi, titolari anche Caceres, Barzagli, Rugani e Spinazzola.

PRIMO GOL IN CAMPIONATO PER KEAN - Alla Juventus bastano 10 minuti per trovare il vantaggio. Wilmot perde una brutta palla, ne approfitta Alex Sandro che si invola sulla fascia, mette un bel cross teso in mezzo per Kean. Il giovane attaccante si allunga quanto basta per battere Musso.

BARZAGLI COSTRETTO AD USCIRE - Al minuto numero 25 Andrea Barzagli, questa sera capitano, è costretto a sventolare bandiera bianca. Allegri richiama in panchina l'esperto centrale, dentro Bonucci. Cambia anche l'Udinese: fuori l'infortunato Nuytinck, dentro Opoku.

DOPPIETTA DI KEAN, È LA SUA SERATA - La Juventus trova il raddoppio, a segno ancora Moise Kean: l'attaccante bianconero parte palla al piede, entra in area, tocca di punta e con la deviazione di Wilmot batte Musso. Il primo tempo si conclude 2-0 in favore della Juventus.