Juventus, un prestito biennale per arrivare a Aouar: Paratici ci prova

La Juventus prova l'affondo per Houssem Aouar, stellina del Lione che piace a mezza Europa ma che potrebbe lasciare la Francia dopo che lo stop ai campionati ha estromesso dalle coppe europee il club di Aulas. L'idea di Paratici è quella di provare a convincere i transalpini mettendo sul piatto un prestito oneroso e biennale con obbligo di riscatto nel 2022. Un modo per non abbassare troppo il prezzo rispetto alla richiesta dei francesi ma allo stesso tempo utile per pagare in più esercizi. Su di lui ci sono anche Liverpool, Man City e PSG: tutti club che hanno a disposizione i soldi per mettersi nel mezzo. Solo il tempo dirà se i buoni rapporti tra Lione e Juve basteranno per sbloccare la trattativa in favore dei bianconeri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.