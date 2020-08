Juventus, via all'era Pirlo: oggi summit di mercato alla Continassa

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus firmata Andrea Pirlo e spiega che oggi alla Continassa è in programma un summit in cui verranno dettate le linee guida, Le parole d’ordine saranno rinnovamento e ringiovanimento, con un occhio ai conti e quindi con l’obbligo di evitare le follie. Per fare cassa si punterà ad alleggerirsi da ingaggi onerosi