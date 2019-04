© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moise Kean anche sul suo profilo 'Instagram' ha postato l'esultanza polemica dopo il gol del 2-0 al Cagliari in risposta agli ululati razzisti. L'attaccante della Juventus ha commentato l'immagine con questo messaggio: "La migliore strada per rispondere al razzismo", ha scritto il calciatore classe 2000. Tanti i colleghi che hanno risposto mostrandosi al suo fianco: da Miralem Pjanic a Mehdi Benatia, passando per Joao Cancelo e Miralem Pjanic.