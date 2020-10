Kean: "Sono a questi livelli grazie a mister Allegri. Italia? Sento la fiducia del ct Mancini"

Moise Kean, attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, si è raccontato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della gara contro la Polonia in Nations League: "Mia madre è la mia migliore amica, mia sorella, è tutto per me... Ho un rapporto molto stretto con lei e devo solo dirle grazie. Mi seguirà anche a Parigi adesso, me la porterò dietro ovunque".

Quanto le fa rabbia il problema razzismo nel calcio?

"La gente dovrebbe capire da sola, siamo nel 2020 e queste cose non dovrebbe più accadere. Bisogna agire, denunciare il problema".

Allegri, Ancelotti, Mancini: quanto e cosa le hanno dato in questi anni?

"Allegri, Ancelotti e Mancini mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno fatto crescere. Allegri alla Juve mi ha lanciato e mi ha permesso di arrivare a questi livelli. Il ct Mancini qui in Nazionale mi dà fiducia e io voglio ripagarlo".