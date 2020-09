Keita alla Samp, tutto definito: il giocatore arriva lunedì per le visite, niente Juve

Keita Balde Diao sarà un giocatore della Sampdoria. Nessun dubbio, ogni dettaglio risolto, prestito a 10 milioni di riscatto per i blucerchiati. Sistemati oggi gli ultimi dettagli, riporta Sky, il giocatore non sarà in città oggi come atteso ma lunedì. Niente esordio contro la Juventus ma sarà blucerchiato dalla prossima settimana.