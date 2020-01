Kjaer dimentica la rissa del 2016 e tende la mano a Ibra: "Un campione"

Intervistato da Milan Tv, il nuovo difensore rossonero Simon Kjaer ha teso la mano a Zlatan Ibrahimovic, mettendosi definitivamente alle spalle la rissa del 2016: "Ibra non ha bisogno che io, o qualsiasi altra persona, ci mettiamo qui a dire quanto sia forte. Tutti sanno che anche a 38 anni, pur non avendo lo stesso fisico di 10 anni fa, è ancora un grande calciatore. Anche con il Cagliari si è visto come faccia la differenza ed è proprio questo il motivo per cui il Milan lo ha preso", le parole del danese.