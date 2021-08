Kostic-Lazio, affare in dirittura d'arrivo: l'Eintracht accetta l'offerta da 15 mln più 3 di bonus

Nuovo rinforzo in vista per la Lazio di Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato dalla Bild, l'Eintracht Francoforte ha accettato un'offerta da 15 milioni di euro più tre di bonus per Filip Kostic. Dopo una prima proposta da 10 milioni di euro, i biancocelesti hanno rilanciato, ottenendo il via libera dalla Germania: l'affare-Kostic - riferisce l'autorevole quotidiano teutonico - è in dirittura d'arrivo.