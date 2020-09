Koulibaly in uscita dal Napoli: il suo sogno è il PSG, più concreta la pista Manchester City

Kalidou Koulibaly vuole lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato. A fare il punto sulla trattativa il quotidiano 'Il Mattino' oggi in edicola, che spiega come il giocatore senegalese abbia già preso la decisione sul suo futuro e aspetta solo che il suo agente Fali Ramadani porti al presidente De Laurentiis l'offerta giusta. Il sogno di Koulibaly - si legge - è vestire la maglia del Paris Saint-Germain, ma al momento l'unica proposta concreta è arrivata dal Manchester City, club che in questo momento è concentrato al 100% sull'affare Messi e ha quindi messo tutte le altre trattative in stand-by.