Dal ritiro del Senegal Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato della stagione in azzurro e degli obiettivi del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato da TuttoNapoli.net: “L’obiettivo è vincere lo scudetto battendo i migliori, anche se quest'anno sarà più difficile perché tutti si sono rinforzati e la competitività del campionato è aumentata. La Juve resta la squadra da battere. La Champions? Vogliamo qualificarci il prima possibile. Dopo la vittoria col Liverpool abbiamo pareggiato col Genk, siamo dispiaciuti per la mancata vittoria ma anche questo è il calcio. Mercato? Ci sono abituato, ne escono tante dove si parla della mia partenza, ma il mio obiettivo è vincere con il Napoli, del resto non mi interessa”.