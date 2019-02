© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bastano tre minuti all'Empoli per portarsi sul 2-0 contro il Sassuolo. Doppio vantaggio al 45' dei toscani: ad aprire le marcature ci pensa Rade Krunic, che batte Consigli al 34' con un bel pallonetto al termine di una travolgente discesa palla al piede da centrocampo. Due minuti dopo, Farias scappa a destra: scarico centrale per l'accorrente Afriyie Acquah, che apre il piattone e batte ancora il portiere avversario. Colpo da KO, o quasi, per il Sassuolo, che prova comuqnue a scuotersi: nel finale, palo di Sensi. Pareggia la traversa colta al 22' dallo stesso Krunic, non basta ovviamente a cambiare il risultato. All'intervallo, l'Empoli di Iachini si gode il 2-0: finisse così, sarebbe la prima vittoria dei toscani nel 2019.