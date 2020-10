Kulusevski sempre più un caso in Svezia, il ct Andersson: "Scelgo io la formazione in campo"

vedi letture

Kim Kallstrom ha acceso nuovamente il dibattito: "Andersson fa giocare Kulusevski per le sue qualità, ma anche per non affrontare le critiche che riceve se non lo schiera”, sono state le dichiarazioni dell'ex centrocampista della Nazionale svedese riportate ieri sera da Aftonbladet. Un dardo che ha fatto immediatamente breccia nel ct Janne Andersson, intervenuto così dopo la sconfitta in Nations League contro la Croazia (2-1): "Penso che sia molto divertente che le persone siano così coinvolte e analizzino quello che sto facendo, è interessante. Io metto in campo gli undici calciatori che ritengo mi diano le maggiori possibilità di vincere la partita e continuerò a farlo indipendentemente da ciò che dicono gli ex giocatori della Nazionale", la sua risposta seccata.

Sull'argomento si è espresso, a fine partita, anche lo stesso talento della Juventus: "Il ct schiera la squadra migliore e bisogna accettare tutte le sue decisioni. A volte giochi, a volte no. Quello di cui parlano gli altri non ha molta importanza per me", ha affermato l'ex centrocampista di Parma e Atalanta Dejan Kulusevski.