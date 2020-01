Layvin Kurzawa ed Edinson Cavani non convocati per la sfida di campionato in programma stasera col Lille. I due calciatori, al centro dei rumors di mercato, sono rispettivamente in trattativa con Juventus e Atletico Madrid e sono quindi stati esclusi da mister Tuchel.

Questo l'elenco completo dei convocati del Paris Saint-Germain: