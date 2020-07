L'addio al Lipsia dopo la retromarcia col Milan: Rangnick tratta la rescissione con Red Bull

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan, spiega la Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto felice tante persone all'interno della Red Bull. L'improvvisa fumata nera arrivata con la permanenza di Pioli ha cambiato le carte in tavola solo in parte, visto che il tedesco è comunque prossimo all'addio alla Red Bull. Rangnick infatti sta trattando l'uscita dal club con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto e il motivo principale sta nella sua voglia di tornare a sedere in panchina e non più dietro una scrivania. Nella sua testa c'è da sempre la Premier League, anche se per il momento non è stata presa una decisione in tal senso.