© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mister 100 milioni. E mister cinque Champions. Come i Palloni d’Oro vinti. Come il voto in pagella che abbiamo scelto di attribuirgli stasera. Cristiano Ronaldo, più di tutti, ha deluso. Innervosito, forse, dai tanti fischi di un Wanda Metropolitano gremito fino all’ultimo posto disponibile. Imbrigliato dall’Atlético Madrid. Unico a provarci, nel primo tempo. Poi incapace di rialzare la propria squadra nella ripresa.

È un Ronaldo che non incide, nella Champions della Juventus. Le statistiche raccontano di un solo gol, finora. Minutaggio basso, ma il rosso di Valencia non basta a giustificare un rendimento al di sotto delle aspettative. E della spesa. Fin qui, in carriera, CR7 ha messo la maschera dell’uomo della provvidenza quando serviva. Al Real ne sanno qualcosa, al Portogallo idem. Alla Juve aspettano di scoprirlo. Bersagliato dal pubblico, mai davvero in partita: il campione arrivato per vincere la Champions delude proprio in Champions. Ha 90 minuti, perché l’affare del secolo resti tale.