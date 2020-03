L'ag. Ariatti: "Gavioli? Obiettivo ritorno in Serie B. E per Squizzato e Caligara..."

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'agente Luca Ariatti ha fatto il punto su tre dei suoi assistiti legati, tra presente e passato, dall'Inter. A partire da Lorenzo Gavioli, rispetto al quale l'agenzia ha "apprezzato la richiesta convinta formulata dal Ravenna in gennaio. Nota di merito per il ragazzo. Anche l’Inter, proprietaria del giocatore, era d’accordo al trasferimento. A Venezia è cresciuto molto con Dionisi, uno dei migliori tecnici in Serie B. Resta un filo conduttore con il club ligure e speriamo di poter riprendere il discorso interrotto durante la finestra invernale. Sulla carta vanno messi tutti gli aspetti legati al calciatore in questo nuovo percorso in C. L’idea del ragazzo era di far bene. Chiaro che la cosa più brutta è quella di non giocare. Allora ben venga Ravenna per quel che riguarda il minutaggio, ma l’obiettivo è tornare prossima stagione in B".

Per quanto riguarda Squizzato, invece?

"Niccolò ha sofferto gli infortuni, ma adesso si è ristabilito appieno. Resta uno dei maggiori talenti dell’Inter. Nelle prossime settimane ci siederemo con l’Inter per parlare del futuro del ragazzo, destinato a un anno di consacrazioni".

E poi c’è Caligara...

"Fabrizio il Cagliari se lo tiene ben stretto. Il presidente Giulini ci crede da sempre, acquistandolo due anni fa con grande decisione. Nell’ultima gara contro il Crotone si è preso pura la soddisfazione del primo gol stagionale in B. Oggi attraversiamo la classica fase di valorizzazione per poter andare presto in Serie A".