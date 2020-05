L'agente di Adryelson conferma: "Stiamo parlando con la Lazio"

Eduardo Cornacini, agente del difensore Adryelson dello Sport Recife, ha confermato che la Lazio è uno dei club che vorrebbero metterlo sotto contratto in vista della prossima stagione: "Ne stiamo parlando ma non c'è niente di ufficiale - ha dichiarato al Diario de Pernambuco - Poiché è giovane ed ha già esordito con la maglia dell'U20 della Nazionale, è nei radar di diversi club. Chiudere adesso però è difficile visto che tutte le trattative sono bloccate a causa del virus". Il giocatore ha una clausola rescissoria bassa, da 1,5 milioni di euro ed è per questo che Tare starebbe pensando a lui visto il prezzo esorbitante di Kumbulla, altro obiettivo per la difesa che però viene valutato 30 milioni dal Verona. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.