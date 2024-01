Ufficiale Lione, doppio colpo brasiliano: dal Botafogo arrivano Lucas Perri e Adryelson

Il Lione ha annunciato un doppio colpo dal Botafogo, club di proprietà proprio di quel John Textor che possiede anche i francesi. Si tratta di Lucas Perri, portiere classe ‘97, e di Adryelson, difensore centrale classe ‘98. Entrambi, come si legge sul sito del club transalpino, hanno firmato un contratto fino al 2028.

Perri, cresciuto nel Sao Paulo, si era messo in luce con la maglia del Nautico (41 presenze) convincendo il Botafogo a tesserarlo nel 2022 con cui ha giocato 67 gare mantenendo la porta inviolata in quasi la metà delle gare (31 occasioni), venendo convocato lo scorso settembre per la prima volta dal Brasile pur senza esordire.

Per Adryelson si tratta della seconda esperienza lontano dal Brasile, dove ha vestito anche la maglia dello Sport Recife (113 presenze con tre reti) avendo giocato un anno in prestito nelle fila del Al Wasl a Dubai. Anche per lui è arrivata la convocazione con il Brasile dove però ancora non ha esordito.

Lucas Perri e Adryelson diventeranno il 25° e il 26° giocatore brasiliano nella storia a indossare la maglia dell'OL.