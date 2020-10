L'agente di Lautaro: "Irrispettoso parlare del Barcellona. Ora sta molto bene all'Inter"

vedi letture

Rolando Zarate, agente dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, ha parlato a RadioTrendTopic anche delle voci di mercato estive e della permanenza del Toro in nerazzurro: "Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro è un giocatore di proprietà dell'Inter. Sarebbe irrispettoso per il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene con i nerazzurri".