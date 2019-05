© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanto Ajax, meraviglioso Ajax: il primo tempo della gara di Amsterdam è una sinfonia tutta olandese, o quasi, conclusa sul 2-0. Doppio vantaggio dei lancieri sul Tottenham, battuto già al quinto minuto: De Ligt svetta su Trippier e Alli, di testa batte Lloris. È 1-0, la reazione inglese ci sarebbe pure: al settimo Son colpisce il palo (più per disattenzione di Onana), poi Alli è pericoloso ma inconcludente. Una breve sfuriata che lascia il campo ai fraseggi infiniti dei ragazzi di Erik ten Hag, capaci poi di verticalizzare all'improvviso e arriare in porta nel giro di pochi minuti. Succede al 35': Van de Beek rompe le righe degli Spurs, serve Tadic che aspetta Ziyech. Sventola di sinistro a incrociare, Lloris vola ma non può fare nulla. È doppio vantaggio, è botta psicologica: a Pochettino servirà caricare i suoi negli spogliatoi, perché all'intervallo il Tottenham è fuori dalla partita e fuori anche dalla Champions.