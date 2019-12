L'allenatore con la bacheca piena non funziona in questo Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, poi Rafa Benitez. La scelta Sarri e infine Carlo Ancelotti. Sono i nomi degli ultimi quattro allenatori del Napoli, in attesa dell'ufficialità di Gennaro Gattuso. Riportati in ordine cronologico, sono i tecnici che con risultati alterni hanno scritto la storia del club partenopeo negli ultimi dieci anni. E se il passato è lì per darci delle lezioni, per ricordarci come la memoria di ciò che ha funzionato o non ha funzionato è necessaria per fare meglio in futuro, ecco che quanto accaduto potrà rivelarsi in casa Napoli certamente prezioso per decidere e incidere su quel che sarà.

Fa specie infatti vedere come, risultati alla mano, nel Napoli di Aurelio De Laurentiis abbiano ottenuto i risultati migliori coloro che avevano nel Napoli la loro prima grande occasione in un top club. Walter Mazzarri fu chiamato per sostituire Roberto Donadoni dopo un biennio ottimo alla Sampdoria e il miracolo Reggina, ma Napoli in quel momento della sua carriera - a 48 anni - rappresentava la piazza per fare il definitivo salto di qualità. Ci riuscì alla grande e forse Mazzarri proprio a Napoli ha vissuto i suoi anni migliori. Stagioni in costante ascesa che gli sono valse, ad esempio, la successiva chiamata dell'Inter. Ancora meglio di Mazzarri, è riuscito a sfruttare l'occasione Napoli Maurizio Sarri. Nell'estate 2015 fu considerato un azzardo puntare sul tecnico campano che, fino a quel momento, aveva allenato in Serie A solo in quel di Empoli. Si trasformò ben presto in scelta più che felice, un triennio in costante crescendo che culminò con la stagione dei 91 anni e con la lotta Scudetto contro la Juventus portava avanti fino alla fine. Grazie a Napoli e al Napoli, Sarri ha ricevuto la chiamata del Chelsea e adesso è alla guida dei campioni d'Italia.

Da storie, da precedenti e trascorsi diversi sono invece arrivati Rafa Benitez e Carlo Ancelotti. Il tecnico spagnolo fu chiamato dopo Mazzarri e ha vissuto a Napoli due anni altalenanti. Non deludenti, perché all'attivo può vantare due coppe, ma non c'è dubbio che quella squadra da lui costruita è stata successivamente valorizzata solo da Maurizio Sarri perché Benitez - tanto abile nel convincere più di un giocatore ad accettare la causa partenopea - si rese protagonista di un secondo campionato a dir poco deludente, concluso con la mancata qualificazione in Champions League.

Risultati alla mano, peggio di Benitez ha fatto Carlo Ancelotti. Senza se e senza ma l'allenatore più vincente mai transitato dalle parti di Castel Volturno. Un allenatore durato meno di sedici mesi ed esonerato per un cammino in campionato che, dopo 15 giornate, vede il Napoli fuori dalle zone europee e molto lontano anche dal quarto posto.

Un passato che impone quindi riflessioni sul cos'è questo Napoli. Una realtà concreta e costante del panorama internazionale, ma non un top club. Un netto passo in avanti per chi arriva da una realtà di provincia e, allo stesso tempo, un passo indietro per chi era precedentemente abituato a lottare per vincere la Champions League.

E se la storia insegna qualcosa, ad Aurelio De Laurentiis non sarà passato inosservato che nel suo Napoli funzionano meglio gli allenatori in ascesa, quelli che hanno nel Napoli la loro grande opportunità. Un dettaglio che potrebbe aver influito nella scelta Gattuso, pronto nelle prossime ore a raccogliere l'eredità del suo maestro Ancelotti.