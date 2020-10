L'annuncio di Marcello Lippi: "Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore"

vedi letture

"Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. E' giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente". A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Sportiva', è Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale campione del mondo nel 2006.

Lippi nel corso del botta e risposta ha detto la sua su Inter e Juventus, impegnate in Champions negli ultimi due giorni: "Date le assenze, il pareggio di ieri contro il 'Gladbach ci poteva stare. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo. La Juve ha giocato un discreto calcio nonostante l'assenza dei suoi migliori giocatori. Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello".