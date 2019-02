© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli non si ferma. All'ora di gioco i toscani si portano sul 3-0 contro il Sassuolo, a firmare il tris è Diego Farias. Altro bel gol, per gli uomini di Iachini, che capitalizzano al meglio il contropiede: il brasiliano salta mezzo Sasuolo, mette a sedere Peluso e con la punta brucia Consigli in uscita. Al Castellani, nonostante i vagiti di ripresa degli ospiti (De Zerbi ha inserito Bourabia e Berardi al ritorno in campo), non c'è partita: 3-0 Empoli, gol dell'ex di Farias. Primo gol per lui con la squadra del Castellani: l'ultima rete in A, col Cagliari, l'aveva segnata proprio all'Empoli.