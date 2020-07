L'entourage di Osimhen: "Non ha rifiutato il Napoli: ha solo chiesto tempo per decidere"

Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen, ha parlato a Radio Punto Nuovo per parlare del futuro dell'attaccante: "Le cose adesso sono ferme, le trattative stanno ancora andando avanti. Stiamo aspettando la risposta di Victor, mentre i dialoghi continuano. Molto presto arriverà una risposta. Quando? Non lo so, esattamente. Ho parlato con Victor, si sente un po’ sotto pressione, vuole essere sicuro al 100% della sua scelta e di tutto il resto, prima di prendere una decisione. Ho letto su alcuni media che Victor abbia già rifiutato il Napoli, non è assolutamente vero, sono bugie. Il ragazzo ha chiesto solo un po’ di tempo in più, le trattative vanno avanti ogni giorno".