L'eterna sfida del gol. Palacio contro Quagliarella, per essere ancora nella leggenda

Una sfida tra giocatori eterni. Fabio Quagliarella è il miglior marcatore in attività della Serie A, con 168 reti in 474 presenze. Una media di 0,35 a partita tra Ascoli, Udinese, Napoli, Juventus e Torino, con la Sampdoria è a quota 88, a -12 dalla tripla cifra che si è prefisso di raggiungere. Dall'altra parte c'è Rodrigo Palacio, tre maglie e 89 reti in 328 partite, non certo da prima punta, con una media di 0,27 a gara. Tra i migliori 10 in attività, è il nono come media gol (ultimo Goran Pandev a 0,21, primo Ciro Immobile a 0,6).

Palacio bloccato L'argentino per adesso ha segnato solo una rete in campionato contro le quattro di Quagliarella. Un inizio stentato per il Trenza che però lamenta anche l'assenza di un partner pesante che non è arrivato a fine mercato, con Federico Santander che dunque non ha lasciato gli emiliani.