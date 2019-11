Momento non felice in Inghilterra per Moise Kean. Il giovane attaccante è rimasto stato escluso dall'Everton dalla gara contro il Southampton per motivi disciplinari e fin qui ha rimediato nove presenze, di cui appena due da titolare, con i Toffees.

C'è il Milan. Secondo La Stampa, non è da escludere che la seconda squadra di Liverpool, dopo aver sborsato in estate 27,5 milioni di euro, possa cedere il vercellese classe 2000. Sulle sue tracce, in Italia, vi sarebbe il Milan: il giovane piace molto ai rossoneri, da tempi non sospetti. E il Diavolo è in cerca di un attaccante.