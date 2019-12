© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La seconda rete annullata ieri sera a Lautaro Martinez contro il Barcellona, quella al minuto 80, sta facendo discutere. Il Corriere dello Sport nella sua moviola spiega come la decisione dell'arbitro Kuipers meritasse quantomeno una revisione del VAR, ma secondo l'ex arbitro Luca Marelli la scelta di fischiare fuorigioco a Lukaku è giusta. E la spiegazione data lascia poco spazio ad ulteriori dubbi o interpretazioni. Il concetto base è chiaro: su un tiro in porta l'intervento di un difendente non potrà mai essere considerato 'giocata', bensì deviazione. Nella fattispecie l'intervento di Umtiti devia il pallone sui piedi di Lukaku (che poi lo passerà a Lautaro), con la posizione del belga che diventa automaticamente attiva. Di seguito i frame dell'azione incriminata con tanto di spiegazione passo per passo.