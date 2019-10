Nel suo articolo in cui analizza i più controversi episodi arbitrali della decima giornata di Serie A, l'ex arbitro Luca Marelli s'è soffermato anche sul rigore concesso alla Juventus: "Per quanto si tratti di un contatto lievissimo, il contatto stesso c’è e, pertanto, il protocollo impedisce qualsiasi margine di intervento", ha detto Marelli che però in un altro passaggio evidenzia come, pochi istanti dopo, ci sia un contatto simile non sanzionato. "Cuadrado impatta il volto di Gumus: contatto leggerissimo anche in questo caso ma, a differenza di quanto accaduto due minuti prima, Giua non fischia. O sono entrambi calci di rigore oppure nessuno dei due episodi è meritevole di massima punizione".