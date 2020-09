"L'incubo di Eriksen". Daily Mail: è in vendita e non si è ambientato, ma vuole restare

"L'incubo di Christian Eriksen". Il Daily Mail dedica un lungo approfondimento al calciatore danese, passato all'Inter nell'ultima finestra di mercato invernale ma mai realmente in cima alle preferenze di Antonio Conte. Il quotidiano inglese sostiene che il trequartista sia stato inserito nella lista dei trasferimenti e che potrebbe essere ceduto nel caso arrivi un'offerta da almeno 40 milioni.

Le cause del disagio - Il 3-5-2 del tecnico salentino non esalta le sue caratteristiche e l'ex Tottenham è stato un comprimario per tutta la seconda parte della scorsa stagione. Conte vuole costruire una squadra a propria immagine e somiglianza; Eriksen è un costoso "emarginato", che si spera possa essere venduto nelle prossime settimane. Ad accentuare le difficoltà del calciatore c'è stato anche il complicato adattamento alla nuova realtà. Eriksen non si è ambientato e la pandemia gli ha impedito di stabilirsi in una casa vera e propria. Così, il centro sportivo nerazzurro è diventato la sua abitazione "di fortuna", dove ha trascorso gran parte del lockdown e si è allenato... correndo intorno al parcheggio.

Ciononostante, il danese ha voglia di sfidare la critica e ritagliarsi un ruolo da protagonista a Milano. Vuole rimanere per essere un punto fermo del progetto, anche se "Roberto Gagliardini gli era davanti nelle gerarchie". Conte, che ha sempre sostenuto che la squadra è più importante dell'individuo, ha avuto carta bianca sul mercato e sta chiudendo per l'arrivo di Arturo Vidal. Un altro brutto segno per Eriksen.