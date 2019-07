© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko più vicino all'Inter. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la Roma nelle ultime ore ha leggermente abbassato le sue pretese, chiedendo 18 milioni di euro e non più i 20 milioni di euro iniziali. L'ultima offerta del club nerazzurro, che da settimane ha l'accordo col calciatore bosniaco, è di dodici milioni di euro.