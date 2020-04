L’Inter in prestito - Bakayoko al San Gallo tra infortuni, sogni e obiettivi

Sette anni fa, primavera 2013, lo storico capo osservatore dell’Inter Pierluigi Casiraghi, scomparso due anni fa e artefice della rinascita dell’Under-19 interista, nota un giovane della Red Star (oggi, come allora, in terza divisione) tutto tecnica e rapidità. Axel Bakayoko, parigino di nascita e ala destra di ruolo, sembra oggetto di contesa delle sole PSG e Lione. L’Inter, al termine della stagione, s’inserisce veloce e in un solo colloquio blocca il ragazzo che tuttavia raggiungerà Interello soltanto l’anno successivo. E, una volta arrivato in Italia, Axel racconta le sue origini in terra di gangster, ai quali avrebbe potuto “arruolarsi” non avesse dedicato la sua vita e il suo talento al calcio. Colpisce per personalità e mentalità da adulto, invece ha appena 16 anni e una carriera davanti. Due anni dopo, conquistata la Coppa Italia con la Primavera di Vecchi (vincerà pure il campionato con 6 reti), Pioli gli regala il debutto con i grandi nella gara di Europa League vinta per 2-1 a San Siro contro lo Sparta Praga.

A Spalletti il ragazzo per il momento non interessa. Il Sochaux perciò lo riporta in Francia, nella B transalpina dove ad aprile sigla all’Orléans la sua prima rete da professionista. Segue un nuovo prestito in Svizzera al San Gallo, per garantire questa volta minutaggio in un torneo “maggiore”. In Super League brilla per davvero con 4 gol e 3 assist, tuttavia non abbastanza da far perdere la testa al nuovo arrivato sulla panchina dell’Inter: Antonio Conte. Perciò il club di Suning, previo rinnovo del contratto di un’altra stagione e fino al 2022, estende il prestito per un nuovo anno con la società del nord est della Svizzera, dicendo no ad altre proposte estere. Un infortunio al ginocchio lo costringe a restare fuori per 12 match e adesso chissà se riuscirà a recuperare l’annata buia. Axel però ha un obiettivo: tornare all’Inter che, d’altro canto, per lui sembra avere altri progetti.