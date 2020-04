L’Inter in prestito - Longo, l’italo-ispanico che per i nerazzurri le ha provate tutte

vedi letture

Dall’essere inclusi nella lista dei cinquanta ‘91 più promettenti d’Europa, al ritrovarsi a condurre una carriera da comprimario è un attimo. Il percorso, per un talento evidente come Samuele Longo, si è rivelato oltremodo strano, diviso tra Italia e Spagna, Inter (quasi nulla, se non circa 45’ in totale nel 2012 in casa della Lazio e in Europa League contro l’Hajduk Spalato grazie alla spinta di Stramaccioni) e tutto il resto (sconfinato di maglie indossate tra il Belpaese e la Penisola Iberica). I nerazzurri non ci hanno mai creduto nel centravanti di Valdobbiadene, nonostante la valanga di gol realizzati con la Primavera interista. Perciò il ragazzo va sempre in prestito, giocando nella più assoluta incertezza.

Espanyol (3 gol in Liga), Hellas (2 presenze in Serie A), Rayo Vallecano (9 gettoni in Liga), Cagliari (2 centri in Coppa Italia e retrocessione), Frosinone (18 match in A e retrocessione), quindi il rinnovo con l’Inter fino al 2020, Girona e Tenerife (26 reti in Liga2), Huesca (1 gol in Liga), Cremonese (1 apparizione da titolare in B), Deportivo La Coruña (1 gol in Copa del Rey) e Venezia (3 strike al momento in laguna). Longo con Dionisi è rinato con i gol determinanti a Virtus Entella, Pisa e Cosenza. In ogni caso il suo contratto in scadenza con l’Inter lancia l’ennesimo allarme che il Cagliari spegne in fretta. Consapevole che i nerazzurri non avrebbero provveduto nuovamente al prolungamento, il club sardo cinque anni dopo sceglie di riprenderlo attraverso un accordo triennale. Così eccola la tredicesima avventura da professionista per Samuele che nell’Inter ci ha sperato, invano, da sempre.