L’Inter in prestito - Pompetti, a Pisa solo panchine. Futuro dice ancora Serie B

Sulla soglia dei 20 anni, Pompetti starà pensando, mai come adesso, al suo futuro. Play mancino classe 2000, nato a Pescara nel giorno della Champions targata Mourinho (22 maggio), figlio di una famiglia nerazzurra, supercampione d’Italia con la Primavera dell’Inter di Vecchi, Marco è entrato presto nel giro della Nazionale Under 19. Osservando i grandi del suo ruolo: Verratti, Xavi e Pirlo. Per lasciar andare via Nainggolan, la Roma lo aveva chiesto in qualità di contropartita. Risposta: non se ne parla. L’Inter mai si priverebbe di un regista così giovane, eppure tanto diligente ed elegante.

Perfetto dai calci piazzati nel senso che la palla la manda dove vuole lui, preciso nella distribuzione perpetua della palla, nato per andare in porta anche quando sembra impossibile, essenziale nell’imposizione del ritmo gara da metronomo vero. La prima parte della stagione l’ha giocata con la Primavera della Sampdoria, alla quale Pompetti è stato ceduto scorsa estate in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore dei nerazzurri. Poi a gennaio l’occasione di andare in B con la maglia del Pisa. Stessa formula, ma con l'aggiunta di un anno (giugno 2021), poche speranze viste le sette panchine su sette con i toscani, per il momento. Il tempo però gioca dalla sua parte. Verrà l'occasione perché possa imporsi anche in Serie B.