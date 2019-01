L'Inter insiste per De Paul. Nuovi contatti con l'Udinese per giugno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter insiste per Rodrigo De Paul dell'Udinese. Una trattativa, quella per l'argentino ex Valencia, buona per il prossimo giugno e non per gennaio ma comunque calda. Perché secondo Sky Sport nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti fra i nerazzurri ed il club friulano che non si smuove dalla valutazione di 25-30 milioni di euro.