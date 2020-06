L'Inter manda un segnale ai piani alti della classifica. E per Stellini il 2-1 di Parma è meritato

L'Inter non convince, ma vince. E questa era l'unica cosa che contava nella sfida di questa sera contro il Parma, valida per il 28° turno di Serie A e finita 2-1 con reti di De Vrij e Bastoni tra l'84' e l'88'. I nerazzurri, privi di idee dalla metà campo in su e poco solidi in difesa, si sono dovuti affidare così a due difensori ( leggi qui le pagelle ) per ribaltare una serata storta e mandare un segnale chiaro ai piani alti della classifica.