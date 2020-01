© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a guardare in casa Hellas e vira decisa su Marash Kumbulla, dopo aver perso Amrabat, ormai a un passo dal Napoli. Gli scaligeri, infatti, avrebbero lasciato una corsia preferenziale ai nerazzurri per giugno. In cambio, riporta Sky Sport, a Verona arriverebbe subito Federico Dimarco.