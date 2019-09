© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I punti di forza dell'Inter secondo il quotidiano sportivo ceco Isport? Al momento sono due: il tandem d'attacco formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez e la regia di Stefano Sensi. Il belga e l'argentino si intendono "come se avessero giocato insieme per anni". E poi la mezzala ex Sassuolo, "capace di passaggi determinanti e da bloccare per fermare l'Inter".