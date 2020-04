L’Italia e Zaniolo si muovono insieme, in arrivo la fase 2. Fonseca: “Può rientrare alla ripresa”

vedi letture

Mentre la curva dei contagi da Coronavirus scende, non c’è solo l’Italia con il Premier Conte che studiano la fase due. Anche Nicolò Zaniolo continua a lavorare per recuperare dalla rottura del legamento crociato anteriore e dopo Pasqua scatterà il secondo step della sua riabilitazione. Domenica, tra una colomba e un uovo, saranno già passati tre mesi dal brutto infortunio rimediato nella seconda gara del 2020 contro la Juventus. Si concluderà dunque il protocollo Mariani con il professore che, dopo gli accertamenti di rito, potrà dire o meno se clinicamente il ginocchio è stabile e guarito. Con il benestare di Villa Stuart ripartirà anche la riatletizzazione del ragazzo.

FIDUCIA - Fonseca a riguardo è sembrato ottimista ieri a Roma Tv: “Nicolò sta lavorando bene, vediamo se potrà ricominciare subito ad allenarsi con noi. Un suo rientro è possibile”. Facendo due conti, infatti, dovessero essere confermate le date del 4 maggio per la ripresa degli allenamenti e del 31 dello stesso mese per il campionato, allora Zaniolo sarebbe rispettivamente a 113 e 140 giorni dall’infortunio. Praticamente quasi 5 mesi intercorrerebbero tra la rottura del ginocchio e la ripresa della Serie A. Come tempistiche ci siamo. C’è anche chi è tornato in molto meno, ma la Roma, la famiglia e il calciatore stesso non vogliono affrettare i tempi per poi rischiare eventuali ricadute. La speranza, però, che il 22 giallorosso possa iniziare già dal 20 aprile ad aumentare i carichi di lavoro è reale, in attesa poi di riaggregarsi al gruppo dopo una settimana di lavoro dei compagni a Trigoria. L’ok definitivo per il ritorno tra i convocati, invece, passerà come sempre dal test con la Primavera. Poi dovrà ritrovare la condizione migliore e per quello ci vorrà più tempo, ma lo stop forzato di tutte le competizioni accorcia il gap tra lui e gli avversari. Quello che è certo, intanto, è che come l’Italia anche Zaniolo si sta avviando verso la fase 2 del suo recupero.