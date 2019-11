© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera sarà un esame importante per Nicolò Zaniolo. Che è al bivio azzurro, scrive oggi La Repubblica. Dopo il perdono di Roberto Mancini, che si rivede in lui, contro l'Armenia sarà un esame di maturità. Da esterno nel tridente, il ruolo dove gioca con Paulo Fonseca, anche se il Mancio lo vede più centrocampista. Dopo averlo lasciato fuori per punirlo dei ritardi all'Europei Under 21, ha ripreso a chiamarlo nonostante lo abbia schierato poco in campo. Zaniolo vuole una possibilità, stasera ce l'ha. Ed è pronto.